Евгений Малкин: Я вот не такой яркий игрок, как Овечкин или Кросби

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулся в состав после травмы и дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге Олегу МЕЖЕРИЦКОМУ.

– Я разговаривал со знаменитым защитником «Питтсбурга» Дарюсом Каспарайтисом. Он сказал так: мол, Малкина не включили в список 100 самых великих игроков НХЛ, потому что это политика. Вы с ним согласны?

– Тяжело сказать… Если политика, то я не могу на это повлиять. Наше дело – играть. Я стараюсь показывать высокий уровень. Где-то, может, мне серьезные травмы помешали, которые были на протяжении многих сезонов. Они не давали показывать лучшую игру.

Опять же, многие попали в эту сотню после 20 лет карьеры, а я пока провел в НХЛ только 10 лет. Может, поэтому меня не включили. Тут тяжело судить. И скажите мне, кто выбирает? Кому чья игра симпатична? Я вот не такой яркий игрок, как Овечкин или Кросби.