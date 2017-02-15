Евгений Малкин: Когда-нибудь эта 1000 очков в НХЛ ко мне и так придет

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулся в состав после травмы и дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге Олегу МЕЖЕРИЦКОМУ.

– Сидни Кросби приближается к отметке 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Но и вы уже не так далеко – 816.

– Видите, пока от Сида отстаю. Где-то были травмы, где-то сам виноват. Да, согласен, что тысяча где-то рядом. Еще пара сезонов, и ее можно достичь.

Но самое главное – трофеи и командные достижения. Будем еще раз выигрывать Кубок Стэнли. В этом году у нас тоже хорошая команда.

Так что очки очками, но когда-то эта тысяча и так придет. Чем раньше, тем лучше. Но об этом думать сейчас рановато. Посмотрим, что будет через два сезона.