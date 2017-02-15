Евгений Малкин: Если НХЛ потеряет серьезные деньги, то заберет их у игроков

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вернулся в состав после травмы и дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге Олегу МЕЖЕРИЦКОМУ.

– Что вы скажете о том, что НХЛ может не поехать на Олимпиаду? У вас есть какой-то инсайд?

– Последнее, что я слышал – НХЛ снова не пришла к четкому решению. Никакой ясности нет. Одно радует – все хоккеисты в интервью говорят, что они горят желанием, очень хотят в Пхенчхан.

Да, НХЛ – это большой бизнес. Но какие-то вещи понять не могу. Олимпиада проходит раз в четыре года. Может, лига потеряет чуть-чуть в деньгах. Но и то сильно сомневаюсь. Если НХЛ потеряет серьезные деньги, то заберет их у игроков – повыше поднимет эскроу (спецналог).

Лига в минусе никогда не останется, это точно. А вот все хоккеисты понимают, что Олимпиада – это нечто особенное. Может, владельцы, которые не хотят отпускать ребят, сами никогда не были спортсменами. У них другой менталитет, и они не понимают некоторые вещи.