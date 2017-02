Разыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич может подписать новый контракт с ЦСКА.

«Источники сообщают, что ЦСКА не хочет отпускать Теодосича в НБА. Милошу нравится Москва, популярность в России, и он может продлить контракт, став самым высокооплачиваемым разыгрывающим в истории Евролиги», - написал в своем твиттере журналист Дэвид Пик.

CSKA unwilling to surrender Milos Teodosic to NBA, sources said. He loves Moscow, the fame, could re-sign as highest paid Euroleague PG EVER