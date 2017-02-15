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ЦСКА не хочет отпускать Теодосича в НБА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Разыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич может подписать новый контракт с ЦСКА.

«Источники сообщают, что ЦСКА не хочет отпускать Теодосича в НБА. Милошу нравится Москва, популярность в России, и он может продлить контракт, став самым высокооплачиваемым разыгрывающим в истории Евролиги», - написал в своем твиттере журналист Дэвид Пик.

Ранее сообщалось, что в услугах Теодосича заинтересован клуб НБА «Денвер Наггетс». Серб играет за ЦСКА с 2011 года.

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