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Хави: Если Гвардиоле представится возможность подписать Уилшера, он обязательно это сделает

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола восхищается игрой полузащитника «Борнмута» Джека Уилшера.

«Гвардиола очень уважает этого игрока. Помню, как Уилшер удивил нас в Лиги чемпионов. Да, Пепу нравится этот футболист, но я думаю, что у него есть одна маленькая проблема – он постоянно получает травмы. Джек способен стать лучшим полузащитником мира, но именно этот фактор может ему в этом помешать.

Сейчас Уилшер все делает правильно. Уверен, что если летом Гвардиоле представится возможность подписать этого игрока, он обязательно это сделает», – сказал испанец, слова которого приводит Goal.

Напомним, Уилшер выступает за «Борнмут» на правах аренды. Ранее сообщалось, что им активно интересуется «Милан» и «Рома».

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел во всех турнирах 20 матчей, отдал одну голевую передачу и получил три желтые карточки.

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