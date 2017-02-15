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Прибыль от киберспорта в 2017 году составит 696 миллионов долларов

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Аналитическое агентство Newzoo опубликовало отчет об исследовании киберспортивного рынка.

По данным аналитиков, в 2017 году прибыль от киберспорта составит 696 млн долларов, а к 2020 году она вырастет до 1,5 млрд долларов.


Аудитория киберспорта выросла на 36% за 2016 год и составила 161 млн человек, а в 2017 году увеличится на 19% и составит 191 млн зрителей.

Аналитики также спрогнозировали, что аудитория к 2020 году составит 301 млн человек.

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