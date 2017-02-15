Вадим Немков: У Федора Емельяненко по-прежнему хорошие скорость и реакция

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172.

«Мы работали с Федором в спаррингах примерно на протяжении двух недель, почти каждый день. Он так же быстр, у него по-прежнему хорошие скорость и реакция, и сила удара тоже присутствует. И если он попадает, то попадает жестко. Федор сейчас находится в хорошей форме. Бой будет тяжелый, я видел пару боев Митриона, соперник очень серьезный — и сам бьет, но и пропускает. Федор, думаю, победит. И победит досрочно. Если он сумеет перевести американца в партер, то проблем будет меньше. Думаю, что Федор удивлять не будет — будет работать так, как и положено действовать с левшой, закручивая его в правую сторону. И будет руками и ногами разбивать соперника. Бой, видимо, будет проходить в стойке. А если в партере, то там американец пропускает и болевые приемы, и удушающие. В стойке будет тяжелее, у Митриона очень сильный удар, лаки-панч», - сказал Немков.

Напомним, что бой между Емельяненко и Митрионом пройдет в ночь на 19 февраля в рамках турнира Bellator 172.