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Фернандо: Все идет по плану. К началу марта «Спартак» будет в порядке

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Фернандо вспомнил товарищеский матч с «Рубином» (2:4) на сборе в Испании.

- Во время товарищеского матча с «Рубином» временами тоже шел дождь, но не такой сильный, как лил накануне в Эстепоне. Нет особого желания вдаваться в подробности матча, в котором, к сожалению, мы уступили. Скажу только, и не подумайте, что в оправдание, мы здесь много и напряженно работаем. Нагрузки лишь недавно немного пошли на спад: сейчас у нас по одной тренировке в день. Короче, все идет по плану. К началу марта команда должна быть в порядке. По крайней мере я в это верю, - цитирует Фернандо официальный сайт «Спартака». 

В текущем сезоне Фернандо провел за красно-белых 16 матчей и забил один мяч.   

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