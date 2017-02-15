Фернандо: Все идет по плану. К началу марта «Спартак» будет в порядке

Полузащитник «Спартака» Фернандо вспомнил товарищеский матч с «Рубином» (2:4) на сборе в Испании.

- Во время товарищеского матча с «Рубином» временами тоже шел дождь, но не такой сильный, как лил накануне в Эстепоне. Нет особого желания вдаваться в подробности матча, в котором, к сожалению, мы уступили. Скажу только, и не подумайте, что в оправдание, мы здесь много и напряженно работаем. Нагрузки лишь недавно немного пошли на спад: сейчас у нас по одной тренировке в день. Короче, все идет по плану. К началу марта команда должна быть в порядке. По крайней мере я в это верю, - цитирует Фернандо официальный сайт «Спартака».

В текущем сезоне Фернандо провел за красно-белых 16 матчей и забил один мяч.