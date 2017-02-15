Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  МакХэйл7:5, 3:6, 6:7Веснина
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Теннис  Павлюченкова5:7, 6:2, 1:4Цибулкова
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

M-1 Challenge 75. Самсонидзе проведет бой против Местоева

Источник:  Mix FightКомментарии

На турнире M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве, Нико Самсонидзе (Германия, 2-0) сразится с Абубакаром Местоевым (Россия, 3-0).

Нико Самсонидзе является чемпионом Германии по грэпплингу и все свои победы в смешанных единоборствах, как в любителях, так и в профессионалах, он одержал за счет стремительных болевых и удушающих приемов. Все его противники сдавались на первых же минутах. В рейдже M-1 Challenge немецкий спортсмен намеревается продолжить выступления в столь же впечатляющем стиле.

Абубакар Местоев является двукратным чемпионом России и вице-чемпионом Европы по каратэ, чемпионом СКФО по смешанным боевым единоборствам и панкратиону, а также чемпионом Республики Ингушетия по грэпплингу. Все это характеризует его как очень универсального и разносторонне одаренного бойца. В профессиональном MMA он одержал победу на турнире Road To M-1 Battle in Nazran 4, на турнире M-1 Challenge 52 одолел неуступчивого Марата Тохтамышева по решению судей, а на M-1 Challenge 69 всего за минуту и десять секунд нокаутировал сильного украинского бойца Сергея Астапова . Предстоящий бой станет для спортсмена из клуба «Нарт» новой ступенью в карьерной лестнице, которая ведет в элитный дивизион.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Супербой
(До 84 кг), TBA - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе
TBA - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1

(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2

(До 70,3 кг), Нико Самсонидзе (Германия), 2-0 - Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 3-0

(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2

(До 65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея), 8-2 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2

(До 68 кг), Алексей Сотников (Украина), 4-1 - Роман Богатов (New Stream Team и клуб Боец)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шаблий: Федору нужно пользоваться своими борцовскими навыкамиРоссийский боец смешанного стиля Александр Шаблий считает, что для победы над Мэттом Митрионом Федору Емельяненко нужно использовать борцовские навыки.Бекбулат Магомедов: Митрион не опасен для Федора ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля Бекбулат Магомедов, выступающий в американской лиге WSOF – о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Илья Щеглов: Хочу видеть такого Емельяненко, который побеждает, благодаря своему интеллектуРоссийский боец смешанного стиля Илья Щеглов — о предстоящем поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, который состоится на турнире Bellator 172.Вадим Немков: У Федора Емельяненко по-прежнему хорошие скорость и реакцияРоссийский боец смешанного стиля Вадим Немков — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172.Мэтт Митрион: Хочу ожесточенную битву с Емельяненко, которая войдет в историю ММААмериканский боец смешанного стиля Мэтт Митрион, который в это воскресенье выйдет в «клетку» против россиянина Федора Емельяненко, не может определиться чего хочет больше: ожесточенную битву или быструю победу нокаутом.UFC бьет рекорды. В феврале организация уволила 31 бойца, в том числе россиянку Милану ДудиевуАмериканская промоутерская компания UFC решила почистить свой ростер бойцов. В феврале организация уволила уже 31 бойца. Это рекорд для промоушена.Брок Леснар завершил карьеру в ММА и возвращается в рестлингБывший чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний Брок Леснар уведомил организацию в том, что больше не будет выступать в поединках по правилам ММА.Бой Нурмагомедов — Фергюсон будет судить Херб ДинИзвестный рефери Херб Дин обслужит поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта.Россиянин Михаил Царев проведет поединок против польского бойца Петра Штрауса18 февраля известный российский боец Михаил «Одинокий волк» Царёв из Новосибирска выступит на турнире ACB 53 в Польше.Вадим Финкельштейн: Пытались организовать поединок между Шлеменко и ТоковымПрезидент M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал, кто мог стать соперником Александра Шлеменко в ближайшем бою.Сарнавский и Василевский выступят на турнире ACB 57 в Москве15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57, в главном бою которого чемпион организации в легчайшем весе Магомед Магомедов проведет реванш против Петра Яна.Турал Рагимов: Для Митриона большой плюс, что бой с Федором пройдет в «клетке»Азербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов — о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Насколько хорошо ты знаешь Федора Емельяненко? Тест от «Советского спорта»Насколько хорошо ты знаешь Федора Емельяненко? Тест от «Советского спорта»До боя Федор Емельяненко – Мэтт Митрион остается всего несколько дней. Предлагаем Вам пройти тест, посвященный российскому бойцу.Аскар Аскаров: Я вырос на боях Федора ЕмельяненкоЧемпион лиги ACB в наилегчайшем весе Аскар Аскаров (8-0) — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.Альберт Дураев: Самбо Федора «не прокатит». Закончились временаРоссийский боец смешанного стиля Альберт Дураев не верит в победу Федора Емельяненко над Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172.Федор Емельяненко объявил о проведении первенства мира по ММАС 23-24 февраля впервые в истории смешанного боевого единоборства (ММА) пройдет первенство мира среди юношей 16-17 лет. Соревнования пройдут в Ярославле в КСК «Вознесенский».Американцы считают, что Митрион победит Емельяненко19 февраля в Сан-Хосе (США) на турнире Bellator 172 состоится поединок Федора Емельяненко и Мэтта Митриона.Яна Куницкая: Мне кажется, что основная проблема Федора заключается в его подготовкеРоссийская девушка-боец ММА Яна Куницкая считает, что бой Федор Емельяненко — Мэтт Митрион получится интересным.Салимгерей Расулов: Емельяненко надо уверенно сделать то, что умеет лучше всех – выиграть досрочно и красивоБывший чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов считает, что Федор Емельяненко является фаворитом в поединке против Мэтта Митриона.Штырков встретится с Уоллесом, Айвел травмированСоперник российского бойца Ивана Штыркова Гилберт Айвел получил травму и не сможет выйти в ринг 18 февраля в Челябинске.
Главные новости
Биатлон
ЧМ-2017. Женщины. Индивидуальная гонка. Онлайн
Футбол
Подольски продолжит карьеру в Японии
Футбол
Иван Данильянц: Боль не оставляет Джанаева
Стрельба - Стендовая
Fancy Bears: WADA разрешило канадке принимать допинг восемь лет
Футбол
Ван Перси не поможет «Фенербахче» в матче с «Краснодаром»
MMA
Илья Щеглов: Хочу видеть такого Емельяненко, который побеждает, благодаря своему интеллекту
Футбол
Александр Бубнов: У «Баварии» есть проблемы, но «Арсеналу» это не поможет
Фигурное катание
Евгения Медведева: Выхожу на лед не с холодным сердцем, а с холодной головой
Футбол
Жулиано: Мы хотим обыграть «Андерлехт» и пройти в Лиге Европы как можно дальше
Футбол
Дело Гершковича не было передано в комитет РФС по этике
все новости
M-1 Global
M-1 Globalвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства