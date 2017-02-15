M-1 Challenge 75. Самсонидзе проведет бой против Местоева

На турнире M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве, Нико Самсонидзе (Германия, 2-0) сразится с Абубакаром Местоевым (Россия, 3-0).

Нико Самсонидзе является чемпионом Германии по грэпплингу и все свои победы в смешанных единоборствах, как в любителях, так и в профессионалах, он одержал за счет стремительных болевых и удушающих приемов. Все его противники сдавались на первых же минутах. В рейдже M-1 Challenge немецкий спортсмен намеревается продолжить выступления в столь же впечатляющем стиле.

Абубакар Местоев является двукратным чемпионом России и вице-чемпионом Европы по каратэ, чемпионом СКФО по смешанным боевым единоборствам и панкратиону, а также чемпионом Республики Ингушетия по грэпплингу. Все это характеризует его как очень универсального и разносторонне одаренного бойца. В профессиональном MMA он одержал победу на турнире Road To M-1 Battle in Nazran 4, на турнире M-1 Challenge 52 одолел неуступчивого Марата Тохтамышева по решению судей, а на M-1 Challenge 69 всего за минуту и десять секунд нокаутировал сильного украинского бойца Сергея Астапова . Предстоящий бой станет для спортсмена из клуба «Нарт» новой ступенью в карьерной лестнице, которая ведет в элитный дивизион.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА



Супербой

(До 84 кг), TBA - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

TBA - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1



(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2



(До 70,3 кг), Нико Самсонидзе (Германия), 2-0 - Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 3-0



(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2



(До 65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея), 8-2 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2



(До 68 кг), Алексей Сотников (Украина), 4-1 - Роман Богатов (New Stream Team и клуб Боец)

