M-1 Challenge 75. Самсонидзе проведет бой против Местоева
На турнире M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве, Нико Самсонидзе (Германия, 2-0) сразится с Абубакаром Местоевым (Россия, 3-0).
Нико Самсонидзе является чемпионом Германии по грэпплингу и все свои победы в смешанных единоборствах, как в любителях, так и в профессионалах, он одержал за счет стремительных болевых и удушающих приемов. Все его противники сдавались на первых же минутах. В рейдже M-1 Challenge немецкий спортсмен намеревается продолжить выступления в столь же впечатляющем стиле.
Абубакар Местоев является двукратным чемпионом России и вице-чемпионом Европы по каратэ, чемпионом СКФО по смешанным боевым единоборствам и панкратиону, а также чемпионом Республики Ингушетия по грэпплингу. Все это характеризует его как очень универсального и разносторонне одаренного бойца. В профессиональном MMA он одержал победу на турнире Road To M-1 Battle in Nazran 4, на турнире M-1 Challenge 52 одолел неуступчивого Марата Тохтамышева по решению судей, а на M-1 Challenge 69 всего за минуту и десять секунд нокаутировал сильного украинского бойца Сергея Астапова . Предстоящий бой станет для спортсмена из клуба «Нарт» новой ступенью в карьерной лестнице, которая ведет в элитный дивизион.
СОСТАВ
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА
Супербой
(До 84 кг), TBA - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9
Бой
за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем
весе
TBA - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0
(До
77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец),
18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1
(До
70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим
Дивнич (Москва), 12-2
(До
70,3 кг), Нико Самсонидзе (Германия), 2-0 -
Абубакар Местоев (Республика Ингушетия),
3-0
(До
84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания),
19-9-1 - Валерий Мясников (Industrials Team),
10-1-2
(До
65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея), 8-2 -
Виктор Колесник (Кузня), 9-2
(До
68 кг), Алексей Сотников (Украина), 4-1 -
Роман Богатов (New Stream Team и клуб Боец)