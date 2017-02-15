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Дмитрий Шляхтин: У «Спартака» нет большого желания отдавать Кутина, по Зуеву ведет переговоры

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин рассказал о переговорах со «Спартаком» по аренде защитника Дениса Кутина и полузащитника Александра Зуева.

«У «Спартака» пока нет большого желания отдавать нам Кутина. Мы хотим взять его в аренду до конца сезона. По поводу Зуева диалог продолжается.

Не думаю, что «Спартак» будет их продавать, потому что это их воспитанники, и клуб сам заинтересован в молодежи», – приводит «Р-Спорт» слова Шляхтина.

Напомним, 23-летний Кутин провел за «Спартак» шесть матчей, из них три – в стартовом составе. На счету 20-летнего Зуева 27 матчей, из них пять – в стартовом составе.

В составе юношеской сборной Зуев стал чемпионом Европы (U17) и серебряным призером чемпионата Европы (U19).

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