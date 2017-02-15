Комитет по этике рекомендовал Слуцкому публично извиниться за свои слова о судьях

Сегодня состоялось первое заседание Комитета по этике, на котором рассматривалось высказывание бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого о судьях.

«Напомним, Слуцкий нелицеприятно высказался в детской передаче о российских судьях, – говорит председатель комитета РФС по этике Семен Андреев. – Члены комитета на сегодняшнем заседании единогласно осудили такое высказывание. И было принято решение вынести Слуцкому замечание. А также рекомендовать организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами.

Слуцкий пока работает и учится за рубежом. Но ответственный секретарь комитета с ним предварительно общался. Слуцкий в принципе подтвердил, что готов принять любое решение нашего комитета», – сказал Андреев.

В программе «Детский вопрос» на канале «Матч ТВ» Слуцкий объяснял, почему 16 лет назад, будучи тренером волгоградской «Олимпии», ударил судью, из-за чего был дисквалифицирован до конца сезона.

«А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек арбитр — его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр», – сказал Слуцкий.