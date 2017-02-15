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Гамзат Хирамагомедов: Очень много раз дрался в жизни, почему я не должен считать себя готовым к любым вызовам?

Комментарии

Дагестанский боец ММА Гамзат Хирамагомедов для официального сайта ACB ответил на пару вопросов в преддверии своего дебютного боя на турнире ACB 55 в Душанбе.

- Для тебя это первый бой на профессиональной арене против иностранного соперника. Как ты думаешь отличается ли принципиально подготовку в России и за рубежом?
- Думаю, что за рубежом лучше готовят функционально, у них много различных нестандартных методик в подготовке. У нас же пока более привычные и «спартанские» методы используют. Но не стоит забывать, что у нас этот вид спорта развивается последние 5 лет, а у них уже более 20. Так что, уверен, не за горами момент, когда мы приблизимся к уровню Запада и не будем им ни в чем уступать.

- Соперник гораздо тебя старше и опыта у него в разы больше. Не волнует ли тебя серьёзная разница в опыте? Ты видишь это скорее как его преимущество или, наоборот, недостаток?
- Нет, не волнует. Я дрался с Бахтияром Абассовым и на тот момент он входил в топ-40 бойцов своего веса. Только мои близкие люди верили в мою победу, а остальные думали, что для Бахтияра это будет лёгкий бой. Но я всем сказал, что после первой попытки пройти в ноги для него все закончится. Так оно и произошло. Да, мой соперник старше меня, но я не считаю, что опыта у него больше. Я с 2013 года усердно выступаю по любительскому ММА, а там уровень оппозиции очень высокий. Главное – иметь регулярный соревновательный опыт, а количество проведенных боев, особой роли не играет.

- Ты говорил, что считаешь себя готовым к любым вызовам в лиге ACB – значит ли это, что в предстоящем бою ты будешь пытаться эффектно финишировать оппонента, чтобы доказать руководству промоушена свои слова?
- А почему нет? Я очень много раз дрался в жизни - на улице, на ринге, в клетке, так почему я не должен считать себя готовым к любым вызовам? Да, я буду стараться финишировать соперника, и не только в этом бою, но и в любом другом.

- Твой прогноз на бой Василевский – Дураев. С кем бы из них ты хотел бы встретиться в перспективе?
- Василевский - Дураев будет очень жесткий бой. Я не хочу делать прогнозы, но, поверьте мне, это будет нелёгкий бой для Василевского. На первый взгляд, он во всех аспектах фаворит, но Дураев сейчас боец уже другого уровня, чем был до прихода в ACB. У него очень сильный удар, хороший партер и сильный дух. Так же Василевский очень мощный боец, у него сильный бокс и, конечно же, школа САМБО, а ещё он очень крепкий физически. Мне без разницы с кем из них драться. С кем посчитают нужным свести матчмейкеры, с тем и буду драться. Я не из тех бойцов, кто будет выбирать себе соперников, но пусть каждый знает, что я готов оставить всё что у меня есть в клетке. Моя цель - чтобы Майрбек Хасиев однажды одел на меня этот пояс после яркой и зрелищной победы.

24 марта на турнире ACB 55, который пройдет в Душанбе, Таджикистан, Гамзату предстоит встретиться с американским бойцом Уиллом Ноландом (17-6).

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