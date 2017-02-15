Андрей Кириленко: Мышкин хотел получить вознаграждение за работу, которую он не сделал

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал решение спортивного арбитражного суда в Лозанне по иску бывшего главного тренера женской сборной России по баскетболу Анатолия Мышкина.

- Я предлагал Мышкину в полном объеме оплатить фактически оказанные им услуги и расстаться друзьями сразу после принятия исполкомом решения о его отстранении. Но в своем письме он настаивал на том, что мы должны выплатить ему все деньги до последнего матча Игр 2016 года, куда сборная под его руководством не отобралась.

Иными словами, он хотел получить вознаграждение за работу, которую он не сделал и не сделает. Я не мог пойти на это, и в итоге он принял решение обратиться в арбитражный суд. Это было его законное право, - заявил Кириленко.

Ранее Анатолий Мышкин сообщил о том, что CAS удовлетворил его иск к Российской федерации баскетбола.

- Я видел решение CAS, но это конфиденциальная информация. Суд мы выиграли и доказали свою правоту. Есть какие-то нюансы, но в суде всегда бывают издержки. И сейчас я жду окончательных итогов – письмо из CAS в федерацию, скорее всего, уже направлено. Как дальше будет развиваться ситуация, зависит уже не от меня, посмотрим, как на решение суда отреагирует руководство федерации.

Вопрос идет не о сумме, которую мне должны. Но федерация не пошла мне навстречу, чтобы все обсудить в рамках, будем говорить, профессионально-дружеских отношений, - цитирует Мышкина агентство «Р-Спорт».



