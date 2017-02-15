Дело Гершковича не было передано в комитет РФС по этике

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев заявил, что дело Михаила Гершковича о якобы имевшей место подделке подписей в письме Объединения отечественных тренеров к РФС не было передано комитету.

Напомним, в том письме глава объединения Михаил Гершкович от лица российских тренеров заявил о том, что участие Виталия Мутко в выборах президента РФС нарушает уставы УЕФА и ФИФА. Позже один из подписантов документа вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев заявил, что не подписывал это письмо. А главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев, подпись которого также есть в документе, сообщил, что Бердыев не читал текст письма, отправленного в офис РФС. Но был согласен с его главными пунктами.

В итоге по решению КДК РФС дело было передано в комитет по этике.

– У нас есть только заявление от судей по вопросу Слуцкого. Других обращений нет – ни от президента РФС, ни от Бюро исполкома, – сказал Андреев.