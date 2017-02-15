Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  МакХэйл7:5, 3:6, 6:7Веснина
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Теннис  Павлюченкова5:7, 6:2, 1:4Цибулкова
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дело Гершковича не было передано в комитет РФС по этике

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель комитета РФС по этике Семен Андреев заявил, что дело Михаила Гершковича о якобы имевшей место подделке подписей в письме Объединения отечественных тренеров к РФС не было передано комитету.

Напомним, в том письме глава объединения Михаил Гершкович от лица российских тренеров заявил о том, что участие Виталия Мутко в выборах президента РФС нарушает уставы УЕФА и ФИФА. Позже один из подписантов документа вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев заявил, что не подписывал это письмо. А главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев, подпись которого также есть в документе, сообщил, что Бердыев не читал текст письма, отправленного в офис РФС. Но был согласен с его главными пунктами.

В итоге по решению КДК РФС дело было передано в комитет по этике.

– У нас есть только заявление от судей по вопросу Слуцкого. Других обращений нет – ни от президента РФС, ни от Бюро исполкома, – сказал Андреев.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анри Хагуш: Не перешел в «Зенит» из-за БердыеваЗащитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш – о том, почему он не перешел в «Зенит» из БАТЭ в 2008 году.«Ростов» не хочет отпускать Бердыева в другой клубРуководство Ростовской области довольно сотрудничеством с тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым, рассказал первый заместитель губернатора, куратор клуба от области Игорь Гуськов.Гаджи Гаджиев: Это’О в «Анжи» мог оштрафовать игрока за нарушение дисциплиныБывший главный тренер «Анжи», ныне наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о том, какую роль в махачкалинской команде играл нападающий Самюэль Это’О.По окончании сезона Бердыев может возглавить «Локомотив»Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев по окончании текущего сезона возглавит «Локомотив», сообщает «Реальное время».Михаил Гершкович: Селекционеры «Спартака» работают в правильном направленииПредседатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил трансферную кампанию «Спартака».Марко Девич: При встрече Бердыев сказал, что мне не хватает весаФорвард «Ростова» Марко Девич поделился впечатлениями от перехода в команду и рассказал о первой встрече с вице-президентом клуба Курбаном Бердыевым.Александр Салугин: Это'О попросил «Амкар» справляться без негоАлександр Салугин: Это'О попросил «Амкар» справляться без негоНападающий пермского клуба рассказал «Советскому спорту» о визите в команду звездного камерунца.«При таком судействе можно уходить с поля». Еще один странный матч на сборах«При таком судействе можно уходить с поля». Еще один странный матч на сборахНа этот раз невнятный арбитр судил матч «Амкара» против румынского «Ботошани».Гаджи Гаджиев: Нет смысла смотреть на счет, задачи набрать три очка не былоГлавный тренер «Амкара» прокомментировал поражение «Амкара» от «Ботошани» (0:3) в контрольном матче на сборе в Турции.Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Гаджи Гаджиев: Футболисты, приглашенные на сбор «Амкара», обладают определенным потенциаломГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о сборе команды в турецком Белеке.«Общество развращено». Тренер сборной России критикует футбольное поколение«Общество развращено». Тренер сборной России критикует футбольное поколениеРоссия выиграла три матча Мемориала Гранаткина в сумме 12:0, а Михаил Галактионов жестко высказался о проблемах нынешних юношей.Александр Гацкан: В 2015 году Бердыев сказал, что пришел в «Ростов» не просто такКапитан «Ростова» Александр Гацкан рассказал, за счет чего команда так успешно провела прошлый сезон.Гаджи Гаджиев: «Амкар» никого не покупает, у клуба нет денег на трансферыГлавный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что у клуба нет денег на трансферы.Курбан Бердыев: В наступающем году будем стараться укреплять позиции донского футболаВице-президент «Ростова» Курбан Бердыев обратился к болельщикам команды в канун Нового года.Михаил Гершкович: Семак созрел для самостоятельной работыПредседатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович прокомментировал назначение Сергея Семака главным тренером «Уфы».Федор Кудряшов: Очень хотел поработать с Бердыевым, поэтому шел в «Ростов» абсолютно спокойнымЗащитник «Ростова» Федор Кудряшов считает Курбана Бердыева гарантом финансовой стабильности и спортивных успехов клуба.Поэтому он не тренирует «Спартак»? Курбан Бердыев как антигерой неделиПоэтому он не тренирует «Спартак»? Курбан Бердыев как антигерой недели«Советский спорт» по традиции выбирает главного отрицательного персонажа российского спорта за неделю.Али Узденов: «Ростов» ведет переговоры по Навасу и ПолозуЧлен совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что клуб рассчитывает договориться о продлении контрактов с защитником Сесаром Навасом и форвардом Дмитрием Полозом.Денис Терентьев: Форму «Зенита» я носил с 7 лет, но в «Ростове» поработал с таким замечательным человеком, как БердыевЗащитник «Ростова» Денис Терентьев не планирует возвращаться в «Зенит», где он получил футбольное образование.
Главные новости
Биатлон
ЧМ-2017. Женщины. Индивидуальная гонка. Онлайн
Футбол
Подольски продолжит карьеру в Японии
Футбол
Иван Данильянц: Боль не оставляет Джанаева
Стрельба - Стендовая
Fancy Bears: WADA разрешило канадке принимать допинг восемь лет
Футбол
Ван Перси не поможет «Фенербахче» в матче с «Краснодаром»
MMA
Илья Щеглов: Хочу видеть такого Емельяненко, который побеждает, благодаря своему интеллекту
Футбол
Александр Бубнов: У «Баварии» есть проблемы, но «Арсеналу» это не поможет
Фигурное катание
Евгения Медведева: Выхожу на лед не с холодным сердцем, а с холодной головой
Футбол
Жулиано: Мы хотим обыграть «Андерлехт» и пройти в Лиге Европы как можно дальше
Футбол
Дело Гершковича не было передано в комитет РФС по этике
все новости
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Гаджи Гаджиев
Гаджи Гаджиеввсе новости
Михаил Гершкович
Михаил Гершковичвсе новости