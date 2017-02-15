Жулиано: Мы хотим обыграть «Андерлехт» и пройти в Лиге Европы как можно дальше

Полузащитник «Зенита» Жулиано оценил шансы питерского клуба в Лиге Европы.

- Групповой этап мы провели на высочайшем уровне. Первый матч значительно повлиял на нашу судьбу в этом турнире или как минимум в группе. Мы получили стимул. После 70 минут мы проигрывали 0:3, но совершили чудо и победили - 4:3. Это придало нам мотивацию. После этого многое стало получаться само собой. Сейчас в Лиге Европы наступила пора решающих поединков. Теперь будет сложнее. Впереди важное и напряженное противостояние с «Андерлехтом». Мы хотим выиграть и пройти как можно дальше.

Что мы знаем об «Андерлехте»? Пока я не могу детально говорить об этом, чтобы не лишить нас преимущества. Скажу лишь, что у нас много информации по этой команде. Мы знаем, как они играют. Обязательно проанализируем их сильные стороны, чтобы понять, как им противостоять. Слабые стороны мы тоже изучим, пользуясь советами нашего тренера. Мы хорошо подготовимся психологически, - цитирует Жулиано официальный сайт УЕФА.

Ближайший матч сине-бело-голубые проведут 16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта». Встреча начнется в 23:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.