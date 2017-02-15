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Сантала вернулся в состав «Металлурга» в матче с «Трактором»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Форвард магнитогорского «Металлурга» Томми Сантала сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».

37-летний финский нападающий пропустил пять матчей команды из-за травмы, которую получил 23 января в игре с «Локомотивом».

«Томми Сантала сыграет против «Трактора» в Челябинске», – сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе «Металлурга».

Напомним, 23 декабря Сантала перешел в «Металлург» из «Клотена». В нынешнем сезоне форвард набрал 9 (2+7) очков в 12 матчах.

Добавим, что «Магнитке» осталось провести два матча в регулярном чемпионате, и оба – с «Трактором». 15 февраля команды сыграют в Челябинске, 17 февраля – в Магнитогорске.

Матч

Металлург Мг - Трактор

Место и дата

15 февраля 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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