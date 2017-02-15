Сантала вернулся в состав «Металлурга» в матче с «Трактором»

читайте также

«Медвешчак» смог набрать только 13 игроков на матч со «Слованом»

ЦСКА подарит победу в регулярке Знарку. Три интриги на финише чемпионата КХЛ «Советский спорт» - о трех главных событиях в гладком чемпионате КХЛ, который завершится на этой неделе и сформирует первые пары плей-офф.

Максим Афиногенов: «Витязю» без разницы, с кем играть в плей-офф: однозначно будет тяжело и со СКА, и с ЦСКА Нападающий «Витязя» Максим Афиногенов прокомментировал попадание «Витязя» в плей-офф Кубка Гагарина.

Якуб Ержабек: Верю, что «Витязь» сможет показать хорошую игру в плей-офф Чешский защитник подмосковного «Витязя» Якуб Ержабек прокомментировал попадание «Витязя» в плей-офф Кубка Гагарина.

Михаил Головков: Продление контракта с Беловым зависит от него Президент «Витязя» Михаил Головков высказался о вопросе продления контракта с главным тренером команды Валерием Беловым.

«Победа над СКА – для болельщиков». «Спартак» оправдался перед фанатами (видео) Игроки и тренеры – о матче, после которого красно-белые могут смотреть в глаза фанатам, а СКА больше не фаворит в регулярке.

«ПСЖ» разгромил «Барселону», «Боруссия» споткнулась в Лиссабоне, Ари хочет в Китай. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

Лукаш Радил: «Спартак» сыграл хорошо против СКА, но это произошло поздновато Форвард «Спартака» Лукаш Радил поделился впечатлениями от победы над СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ, которая прошла в Санкт-Петербурге (4:2).

«Спартак» внезапно помог ЦСКА: жуткое поражение СКА от красно-белых В День влюбленных главный подарок сенсационно оформил «Спартак»: москвичи вдруг повязали бантик на СКА и вручили ЦСКА лидерство.

Яков Рылов: Первые два периода «Динамо» играло безобразно. Но потом петух нас клюнул Защитник московского «Динамо» Яков Рылов прокомментировал победу над «Амуром» - 3:2.

Максим Соловьев: Игра получилась не больно хорошая, но вообще мы уже к плей-офф готовимся Защитник московского «Динамо» Максим Соловьев прокомментировал победу над «Амуром» (3:2) и свой гол в ворота хабаровчан.

Сергей Орешкин: Почему сегодня не играл Еременко? Была очередь Лазушина Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин – о трудной победе над «Амуром» – 3:2.

Дмитрий Квартальнов: Постараемся удержать лидерство После победы над ХК «Сочи» (4:3) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов обрадовался лидерству своей команды в Западной конференции.

Вячеслав Буцаев: Нам обещали погасить задолженности в самое ближайшее время После поражения от ЦСКА (3:4) главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев рассказал про финансовую ситуацию в клубе.

Андрей Мартемьянов: Бились с «Динамо» сколько могли, но потом нас наказали И. О. главного тренера «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» - 2:3.

Армия Квартальнова захватила лидерство Победив ХК «Сочи» и воспользовавшись осечкой СКА, уступившего дома «Спартаку», ЦСКА возглавил Западную конференцию.

«Динамо» невероятно везет! Как москвичи вырвали важную победу у хабаровчан В первом матче после паузы бело-голубые сумели добиться успеха (3:2), огорошив «Амур» очень неожиданным голом в третьем периоде.

ЦСКА одержал победу над «Сочи» и вышел на первое место в чемпионате КХЛ Хоккеисты ЦСКА одержали победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ и поднялись на первое место в турнирной таблице лиги.

Олег Знарок: Результат матча против «Спартака» закономерен Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о поражении своей команды в матче против «Спартака» (2:4).