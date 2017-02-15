«Медвешчак» смог набрать только 13 игроков на матч со «Слованом»

Хорватский хоккейный клуб КХЛ «Медвешчак» из Загреба на сегодняшний матч против «Слована» из Братиславы смог заявить только 13 хоккеистов - двух вратарей, трех защитников и 8 нападающих. Это почти вдвое меньше, чем установлено регламентом КХЛ, где в заявку на игру разрешено вносить 22 игрока.



«Медвешчак» уже несколько матчей не может набрать достаточно игроков для полноценной заявки. Тем не менее, загребская команда продолжает участвовать в чемпионате, и во вчерашнем матче против «Слована» сумела довести дело до овертайма (4:5) и набрать одно очко.