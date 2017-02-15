«Медвешчак» смог набрать только 13 игроков на матч со «Слованом»
«Медвешчак» смог набрать только 13 игроков на матч со «Слованом»
Хорватский хоккейный клуб КХЛ «Медвешчак» из Загреба на сегодняшний матч против «Слована» из Братиславы смог заявить только 13 хоккеистов - двух вратарей, трех защитников и 8 нападающих. Это почти вдвое меньше, чем установлено регламентом КХЛ, где в заявку на игру разрешено вносить 22 игрока.
«Медвешчак» уже несколько матчей не может набрать достаточно игроков для полноценной заявки. Тем не менее, загребская команда продолжает участвовать в чемпионате, и во вчерашнем матче против «Слована» сумела довести дело до овертайма (4:5) и набрать одно очко.
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