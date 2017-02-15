Евгения Медведева: Выхожу на лед не с холодным сердцем, а с холодной головой

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как ей удается сохранять психологическую устойчивость по время соревнований.

- Я выхожу не с холодным сердцем, а с холодной головой. Специально делаю так, чтобы по моему лицу нельзя было понять, что творится у меня внутри. Я знаю, что у меня лицо обычно каменное, наверное, даже устрашающее – настолько ухожу в себя.

Когда я на себя смотрю на разминке, мне самой иногда страшно становится! Но в это время у меня в голове много мыслей, и они все направлены на результат, на работу.

В последнее время подсела на корейскую поп-музыку. Еще слушаю японские песни, тяжелый рок, просто поп-музыку. Но перед соревнованиями включаю ритмичную музыку, - рассказала Медведева.

Напомним, в текущем сезоне Евгения Медведева уже стала чемпионкой России и чемпионкой Европы.

