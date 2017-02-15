Марко Веррати: Я не хочу менять клуб
Полузащитник «Пари
Сен-Жермен» Марко Веррати заявил, что не собирается уходить клуба.
«Мне приятно, что мной интересуются большие клубы, но я не хочу ничего менять, – приводит Goal.com слова итальянца. – Я являются частью большого проекта. И мы хотим войти в тройку лучших клубов Европы».
24-летний Веррати выступает за «ПСЖ» с 2012 года и вместе с командой четыре раза становился чемпионом Франции (2013, 2014, 2015, 2016), два раза выигрывал Кубок Франции (2015, 2016), три раза – Кубок лиги (2014, 2015, 2016) и четыре раза – Трофей чемпионов (2013, 2014, 2015, 2016).
В нынешнем сезоне Веррати забил два гола в 17 матчах лиги 1. Накануне «ПСЖ» одержал крупную победу над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».
Матч
Голы
Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция