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Марко Веррати: Я не хочу менять клуб

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Веррати заявил, что не собирается уходить клуба.

«Мне приятно, что мной интересуются большие клубы, но я не хочу ничего менять, – приводит Goal.com слова итальянца. – Я являются частью большого проекта. И мы хотим войти в тройку лучших клубов Европы».

24-летний Веррати выступает за «ПСЖ» с 2012 года и вместе с командой четыре раза становился чемпионом Франции (2013, 2014, 2015, 2016), два раза выигрывал Кубок Франции (2015, 2016), три раза – Кубок лиги (2014, 2015, 2016) и четыре раза – Трофей чемпионов (2013, 2014, 2015, 2016).

В нынешнем сезоне Веррати забил два гола в 17 матчах лиги 1. Накануне «ПСЖ» одержал крупную победу над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».

Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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