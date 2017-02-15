Марко Веррати: Я не хочу менять клуб

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Веррати заявил, что не собирается уходить клуба.

«Мне приятно, что мной интересуются большие клубы, но я не хочу ничего менять, – приводит Goal.com слова итальянца. – Я являются частью большого проекта. И мы хотим войти в тройку лучших клубов Европы».

24-летний Веррати выступает за «ПСЖ» с 2012 года и вместе с командой четыре раза становился чемпионом Франции (2013, 2014, 2015, 2016), два раза выигрывал Кубок Франции (2015, 2016), три раза – Кубок лиги (2014, 2015, 2016) и четыре раза – Трофей чемпионов (2013, 2014, 2015, 2016).

В нынешнем сезоне Веррати забил два гола в 17 матчах лиги 1. Накануне «ПСЖ» одержал крупную победу над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».