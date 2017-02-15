Александр Бубнов: У «Баварии» есть проблемы, но «Арсеналу» это не поможет

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» - «Арсенал».

- «Бавария» сейчас не показывает тот уровень игры, который показывала в прошлые годы. Даже Карло Анчелотти признался, что с «Арсеналом» его команде будет непросто. И это несмотря на то, что сам «Арсенал» буксует в чемпионате Англии. Я смотрел последнюю игру «Баварии» с «Ингольштадтом» и удивился. Не знаю, с чем это связано, может силы экономили, но игра у них идет со скрипом. Она не очень скоростная. Раньше мюнхенцы играли быстрее и оказывали серьезное силовое давление на соперника. Здесь же приезжают играть с аутсайдером и мучаются. Вспомним, как они и в Ростове проиграли. Конечно, в команде определенные проблемы есть, но не думаю, что это сильно поможет «Арсеналу». Конечно, немцы фавориты, однако не стоит говорить, что они уверенно пройдут своего соперника. В любом случае, будет интересно, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, матч между командами состоится 15 февраля на домашней арене немецкого клуба. Ответная игра пройдет 7 марта в Лондоне.