Алексей Марченко: «Детройт» посчитал меня лишним, мое дело доказать, что они неправы

Защитник «Торонто» Алексей Марченко объяснил, почему «Детройт» выставил его на драфт отказов, и высказался о главном тренере «кленовых листьев» Майке Бэбкоке.

«У «Детройта» был перебор в линии обороны, и надо было принимать какое-то решение. Лишним – в их понимании – оказался я. Мое дело сейчас доказывать, что они были неправы. Но такова судьба, ничего поделать уже нельзя, так что смотреть нужно только в будущее.

Бэбкок, конечно, знает и видел меня в деле. Я играл у него пару месяцев в сезоне 2014/15, и понимание того, что я собой представляю как игрок, у него быть должно. Даже когда меня не было в основной команде, он все равно получал информацию и знал сильные и слабые стороны», – приводит слова Марченко официальный сайт НХЛ.

Напомним, Марченко стал игроком «Торонто» 4 февраля, но пока не дебютировал в новой команде.

В нынешнем сезоне 25-летний российский защитник сделал шесть голевых передач в 30 матчах регулярного чемпионата НХЛ.