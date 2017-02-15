Игрокам в Hearthstone ограничат потерю рангов в рейтинговой игре

Компания Blizzard скоро выпустит обновление, в котором ограничит потерю рангов в течение сезона в рейтинговой игре.



Игроки не будут терять уровень после достижения 5, 10, 15 и 20 рангов. Сейчас это правило действует только на 20 уровне и звании «Легенда». Это нововведение позволит игрокам экспериментировать с колодами по ходу сезона.



В новом обновлении будут ослаблены карты Small-Time Buccaneer (карта будет иметь одну единицу здоровья вместо двух) и Spirit Claws (стоимость карты возрастёт до двух очков маны).



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