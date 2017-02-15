Илья Щеглов: Хочу видеть такого Емельяненко, который побеждает, благодаря своему интеллекту

Российский боец смешанного стиля Илья Щеглов — о предстоящем поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, который состоится на турнире Bellator 172.

«Не берусь делать какие-либо прогнозы на это противостояние. Какого я хочу видеть Федора? Хочу, чтобы он не пытался проломить стену с разбега. Хочу видеть такого Емельяненко, который побеждает, благодаря своему интеллекту и огромному арсеналу приемов. Уверен, Митрион не опасен для Федора. Нашему бойцу нужно доказать всему миру, что он — прежний», - сказал Щеглов «Советскому спорту».

Напомним, бой Емельяненко — Митрион состоится 19 февраля рано утром по московскому времени.