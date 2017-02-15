Александр Бубнов: «Наполи» - команда настроения, может и «упереться» в матче с «Реалом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Наполи».

- «Реалу», как фавориту, было бы куда легче первую игру провести на выезде. Сейчас же, если итальянцам удастся не проиграть или проиграть с приемлемым счетом, то испанцам очень тяжело будет в Неаполе. «Наполи» — команда настроения. Если все пойдет хорошо, могут и «упереться», а если плохо — проиграть с крупным счетом.

«Наполи» нельзя считать типично итальянской командой. Она, конечно, умеет обороняться и закрываться, но основную ставку делает на нападение, где у нее сумасшедший атакующий потенциал. Интересно будет посмотреть на то, какую тактику выберет Маурицио Сарри: закроется или рискнет сыграть в Мадриде на встречных курсах. От этого будет многое и зависеть, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, первый матч «Реал» – «Наполи» пройдет 15 февраля на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, ответный – 7 марта на «Сан-Паоло» в Неаполе.