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Бекбулат Магомедов: Митрион не опасен для Федора Емельяненко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Бекбулат Магомедов, выступающий в американской лиге WSOF – о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.

«Мне кажется, мы увидим зрелищный поединок. Уверен, что Федор одержит победу. Не думаю, что Митрион может быть чем-то опасен для Последнего императора. Емельяненко лучше, как в стойке, так и в партере», - сказал Магомедов.

Напомним, что поединок Емельяненко — Митрион состоится 19 февраля на турнире Bellator 172.

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