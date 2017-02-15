Бекбулат Магомедов: Митрион не опасен для Федора Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Бекбулат Магомедов, выступающий в американской лиге WSOF – о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.
«Мне кажется, мы увидим зрелищный поединок. Уверен, что Федор одержит победу. Не думаю, что Митрион может быть чем-то опасен для Последнего императора. Емельяненко лучше, как в стойке, так и в партере», - сказал Магомедов.
Напомним, что поединок Емельяненко — Митрион состоится 19 февраля на турнире Bellator 172.
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