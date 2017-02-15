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Ван Перси не поможет «Фенербахче» в матче с «Краснодаром»

Источник:  FanatikКомментарии

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси не сыграет против «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

По информации Fanatik, форвард не прилетел в Россию из-за травмы спины. Главный тренер стамбульской команды Дик Адвокат решил не рисковать здоровьем футболиста.

Ранее ван Перси был дисквалифицирован на три матча чемпионата Турции.

Матч «Краснодар» - «Фенербахче» состоится 16 февраля.

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Фенербахче»?

Матч

Краснодар - Фенербахче

Место и дата

16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция



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