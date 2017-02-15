Александр Лебзяк: Никаких предложений от Федерации бокса России не поступало

Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России, старший тренер ЦСКА Александр Лебзяк рассказал, что продолжает работать с с перспективными армейскими боксерами, многие из которых входят в состав и резерв национальной команды.

- На сегодняшний день мне никаких предложений от Федерации бокса России не поступало. Я продолжаю тренировать армейских боксеров и работать в своем (боксерском) клубе. На чемпионате страны в прошлом году в Оренбурге наши боксеры заняли и первое место, и вторые-третьи, попав в сборную России, и в резерв команды. Я как занимался раньше боксом, так и будут продолжать работать. Если будут какие-то предложения, рассмотрим их, передает слова Лебзяка «Р-Спорт».



Напомним, что под руководством Лебзяка россияне на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали одну золотую награду, одну серебряную и две бронзовые.

Позже исполком Федерации бокса России в сентябре 2016 года принял решение не продлевать сотрудничество со специалистом.