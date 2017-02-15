Александр Лебзяк: Никаких предложений от Федерации бокса России не поступало
Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России, старший тренер ЦСКА Александр Лебзяк рассказал, что продолжает работать с с перспективными армейскими боксерами, многие из которых входят в состав и резерв национальной команды.
- На сегодняшний день
мне никаких предложений от Федерации
бокса России не поступало. Я продолжаю
тренировать армейских боксеров и
работать в своем (боксерском) клубе. На
чемпионате страны в прошлом году в
Оренбурге наши боксеры заняли и первое
место, и вторые-третьи, попав в сборную
России, и в резерв команды. Я как занимался
раньше боксом, так и будут продолжать
работать. Если будут какие-то предложения,
рассмотрим их, передает слова Лебзяка «Р-Спорт».
Напомним, что под руководством Лебзяка россияне на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевали одну золотую награду, одну серебряную и две бронзовые.
Позже исполком Федерации бокса России в сентябре 2016 года принял решение не продлевать сотрудничество со специалистом.