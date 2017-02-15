Александр Шмурнов: Игру «Бенфики», конечно, сделал «гонец из Габона»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов раскритиковал тренерский штаб дортмундской «Боруссии», который дал возможность форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу пробить пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Напомним, игра между командами завершилась победой португальского клуба (1:0), а сам Обамеянг не реализовал пару голевых моментов и не сумел забить с одиннадцатиметровой точки.

«Игру «Бенфики», конечно, сделал «гонец из Габона»... Как можно вообще давать бить пенальти человеку, который уже запорол два битых момента?», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

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