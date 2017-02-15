Александр Шмурнов: Игру «Бенфики», конечно, сделал «гонец из Габона»
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов раскритиковал тренерский штаб дортмундской «Боруссии», который дал возможность форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу пробить пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Напомним, игра между командами завершилась победой португальского клуба (1:0), а сам Обамеянг не реализовал пару голевых моментов и не сумел забить с одиннадцатиметровой точки.
«Игру «Бенфики», конечно, сделал «гонец из Габона»... Как можно вообще давать бить пенальти человеку, который уже запорол два битых момента?», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
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Матч
Бенфика - Боруссия - 1:0 (0:0)
Голы
Митроглу 50 (1:0).
Состав
Бенфика: Эдерсон, Линделёф, Луизао, Семеду Н., Фейса, Элизеу, Силва (Черви, 67), Сальвио, Каррильо (Аугусту, 46), Пицци, Митроглу (Хименес Р., 75)
Боруссия: Бюрки, Герреру (Кастро, 82), Пищек, Шмельцер, Папастатопулос, Дурм, Бартра, Вайгль, Ройс (Пулишич, 83), Обамеянг (Шюррле, 62), Дембеле
Незабитые пенальти
Обамеянг (Боруссия), 59
Предупреждения:
Фейса, 63 - Шмельцер, 74; Пулишич, 85
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
14 февраля 22:45, Эстадио да Луж, Текстовая трансляция