Блез Матюиди: Ничего еще не решено, хотя понимаем, что сделали что-то особенное

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) на стадионе «Парк де Пренс».

«Это прекрасный вечер, один из наших лучших в «ПСЖ». При этом мы осознаем, что будет ответный матч. Мы помним об этом. Ничего еще не решено, хотя мы понимаем, что сделали что-то особенное. Надеюсь, если мы пройдем дальше, это войдет в историю.

Думаю, это лучшее, что с нами было в «ПСЖ». Будем наслаждаться этой победой, наверное, у нас есть на это право. А потом сосредоточимся на работе, поскольку в ответном матче «Барселона» покажет клыки», – приводит L’Equipe слова Матюиди.

Напомним, дубль в матче сделал полузащитник Анхель Ди Мария, еще по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.

Ответный матч пройдет 8 марта на «Камп Ноу» в Барселоне. Отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов еще ни одна команда не отыгрывалась после поражения с разницей в четыре гола.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча