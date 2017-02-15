Блез Матюиди: Ничего еще не решено, хотя понимаем, что сделали что-то особенное
Полузащитник «Пари
Сен-Жермен» Блез Матюиди подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с
«Барселоной» (4:0) на стадионе «Парк де Пренс».
«Это прекрасный вечер, один из наших лучших в «ПСЖ». При этом мы осознаем, что будет ответный матч. Мы помним об этом. Ничего еще не решено, хотя мы понимаем, что сделали что-то особенное. Надеюсь, если мы пройдем дальше, это войдет в историю.
Думаю, это лучшее, что с нами было в «ПСЖ». Будем наслаждаться этой победой, наверное, у нас есть на это право. А потом сосредоточимся на работе, поскольку в ответном матче «Барселона» покажет клыки», – приводит L’Equipe слова Матюиди.
Напомним, дубль в матче сделал полузащитник Анхель Ди Мария, еще по голу забили Юлиан Дракслер и Эдинсон Кавани.
Ответный матч пройдет 8 марта на «Камп Ноу» в Барселоне. Отметим, что в плей-офф Лиги чемпионов еще ни одна команда не отыгрывалась после поражения с разницей в четыре гола.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция