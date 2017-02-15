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Fancy Bears: WADA разрешило канадке принимать допинг восемь лет

Источник:  RT на русскомКомментарии

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила документы, из которых следует, что предоставило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило канадской спортсменке Синтии Мейер (стендовая стрельба) два терапевтических исключения на ежедневное применение тамоксифен с разницей в шесть лет, сообщает RT.

Первое было выдано спортсменке в 2009 году на пять лет, второе - в 2015 году на три года. 51-летней канадке разрешается применять до 20 мг вещества ежедневно.

Тамоксифен входит в число запрещенных препаратов WADA. Используется как гормон и модулятор роста. Его принимают ради увеличения массы мышц и их рельефности, для изменения общей массы тела и повышения уровня тестостерона. 

Напомним, что ранее в распоряжение хакерской группы Fancy Bears оказалось письмо бывшего директора лаборатории WADA в Лозанне Марсьяля Соги главе организации Крэйгу Риди, в котором на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Макларена.  

В октябре 2016 года Fancy Bears сообщила о взломе системы ADAMS WADA и начала публиковать информацию, согласно которой известные спортсмены систематически употребляли допинг с разрешения агентства. WADA подтвердило взлом собственной базы данных и обвинило в этом хакеров, связанных с Россией.  

Вчера организация Fancy Bears предоставила документы, из которых стало известно, что 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время соревнований принимал таблетки габапентина.

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