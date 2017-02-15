Fancy Bears: WADA разрешило канадке принимать допинг восемь лет

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила документы, из которых следует, что предоставило Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило канадской спортсменке Синтии Мейер (стендовая стрельба) два терапевтических исключения на ежедневное применение тамоксифен с разницей в шесть лет, сообщает RT.

Первое было выдано спортсменке в 2009 году на пять лет, второе - в 2015 году на три года. 51-летней канадке разрешается применять до 20 мг вещества ежедневно.

Тамоксифен входит в число запрещенных препаратов WADA. Используется как гормон и модулятор роста. Его принимают ради увеличения массы мышц и их рельефности, для изменения общей массы тела и повышения уровня тестостерона.

Напомним, что ранее в распоряжение хакерской группы Fancy Bears оказалось письмо бывшего директора лаборатории WADA в Лозанне Марсьяля Соги главе организации Крэйгу Риди, в котором на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Макларена.

В октябре 2016 года Fancy Bears сообщила о взломе системы ADAMS WADA и начала публиковать информацию, согласно которой известные спортсмены систематически употребляли допинг с разрешения агентства. WADA подтвердило взлом собственной базы данных и обвинило в этом хакеров, связанных с Россией.

Вчера организация Fancy Bears предоставила документы, из которых стало известно, что 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс во время соревнований принимал таблетки габапентина.