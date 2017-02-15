Александр Шаблий: Федору нужно пользоваться своими борцовскими навыками

Российский боец смешанного стиля Александр Шаблий считает, что для победы над Мэттом Митрионом Федору Емельяненко нужно использовать борцовские навыки.

- Фаворит, конечно же, Федор. Для всех россиян, наверное, он будет фаворитом.

- Как, по-вашему мнению будет проходить бой?

- Думаю, будет настоящая «рубка». Митрион обладает тяжелым ударом, поэтому для обоих бойцов все может завершиться в одно мгновение. Интересно будет посмотреть, какую тактику выберет Федор. Как он будет действовать после боя с Мальдонадо? Федору нужно пользоваться своими борцовскими навыками.

Напомним, что бой Емельяненко — Митрион состоится 19 февраля на турнире Bellator 172.