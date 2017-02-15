Мануэль Нойер: У Гвардиолы по-прежнему есть мой номер, но он не звонил

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер заявил, что не контактировал с представителями «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола недоволен основным голкипером команды Клаудио Браво и намерен пригласить летом Нойера.

«У нас не было контактов. Как вы знаете, я всем доволен в «Баварии» и недавно продлил контракт с клубом.

Для меня честь, что идут такие разговоры. У Пепа по-прежнему есть мой номер, но он не звонил мне, так что все в порядке», – сказал Нойер.

Напомним, в среду «Бавария» сыграет с «Арсеналом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Альянц-Арене».

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча