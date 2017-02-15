Ирина Услугина: Врачи очень долго не хотели давать мне допуск на соревнования

Российская биатлонистка Ирина Услугина рассказала, что два года назад едва не завершила спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

— В сезоне-2014/15 вы показывали очень приличные результаты. А потом у вас нашли болезнь сердца и вы много пропустили…

— Чуть раньше мне делали операцию. Врачи очень долго не хотели давать мне допуск на соревнования. Но сколько людей — столько и мнений. Другие врачи говорили, что это — мелочи. Поехала в Москву на несколько дней, а осталась на три недели — врачи собирали консилиум. Отправили меня в Тюмень, а допуск дали через два с половиной месяца…

— Врачи настаивали на завершении карьеры?

— Тюменские профессоры говорили, что страшного ничего нет и продолжать карьеру можно. Но специалисты в Москве говорили про обратное. Я приехала в столицу, а лечащий врач в тот день уволился. Меня начал наблюдать доктор, который в прошлом был спортсменом. Спросил, а почему меня так мучают и дал добро!

— Были мысли о том, что пора уходить?

— Были. Даже Леонид Александрович Гурьев звонил и говорил, что на биатлоне жизнь не заканчивается. Но всё происходило так спонтанно, что смириться с этим было нелегко…

Напомним, что в спринте Услугина заменила Екатерину Глазырину, которая была отстранена от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопигновых правил.