Артуро Видаль: Я провел три замечательных сезона у Конте, но у меня нет причин покидать «Баварию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль исключил свой переход в «Челси». Ранее сообщалось, что наставник «синих» Антонио Конте, знакомый с игроком по работе в «Ювентусе», хочет, чтобы лондонский клуб приобрел чилийца грядущим летом.

«Переход в «Челси»? Это всего лишь слухи. Такое происходит каждый день. Да, я провел три замечательных сезона у Антонио Конте, но у меня нет никаких причин покидать Мюнхен. Ношу майку «Баварии» с гордостью и чувствую себя счастливым в этом городе, как и моя семья», – сказал Видаль, слова которого приводит Goal.

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «Баварии» в 40 млн евро, а его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2019 года.