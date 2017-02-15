Иван Данильянц: Боль не оставляет Джанаева
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился информацией о состоянии Сослана Джанаева.
- Джанаев? Вопрос очень сложный. Его участие в матче со «Спартой» – вопрос не сегодняшнего дня. Пропущено много времени, он мало участвовал в командных тренировках, занимался сам. У него даже получилось выйти на поле в последней контрольной игре. Если Сослан скажет, что он готов, то будет играть. Боль его не оставляет, у него есть проблемы, - сказал Данильянц.
Напомним, что матч «Ростов» - «Спарта» состоится завтра в 21:00.
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