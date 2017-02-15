«Динамо СПб» уступило «Тюмени», потерпев второе поражение подряд в Кубке ФНЛ
В матче второго тура
группового этапа Кубка ФНЛ «Динамо СПб» проиграло «Тюмени» со счетом 1:3.
За тюменский клуб отличились Александр Павленко, Андреа Чуканов, также мяч в свои ворота отправил Максим Старков, в составе
бело-голубых единственный гол на счету Таймураза Тобоева.
Тюменцы с шестью очками лидируют в группе С, петербуржцы без очков занимают последнее место. Следующий матч «Тюмень» проведет 18 февраля против «Мордовии», в этот же день «Динамо СПб» встретится с хабаровским СКА.
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