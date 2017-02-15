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«Динамо СПб» уступило «Тюмени», потерпев второе поражение подряд в Кубке ФНЛ

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче второго тура группового этапа Кубка ФНЛ «Динамо СПб» проиграло «Тюмени» со счетом 1:3.

За тюменский клуб отличились Александр Павленко, Андреа Чуканов, также мяч в свои ворота отправил Максим Старков, в составе бело-голубых единственный гол на счету Таймураза Тобоева.

Тюменцы с шестью очками лидируют в группе С, петербуржцы без очков занимают последнее место. Следующий матч «Тюмень» проведет 18 февраля против «Мордовии», в этот же день «Динамо СПб» встретится с хабаровским СКА. 

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