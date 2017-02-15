Луиш Фигу: Гетце – лучший немецкий футболист, он мне очень нравится
Бывший полузащитник мадридского «Реала», «Барселоны» и сборной Португалии Луиш Фигу рассказал о своем отношении к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.
«Он является лучшим немецким футболистом. Этот игрок обладает невероятным талантом. Марио способен делать с мячом все, что угодно. Лично для меня это очень одаренный игрок. Он мне очень нравится», – сказал Фигу в интервью изданию Bild.
В нынешнем сезоне полузащитник сборной Германии провел на клубном уровне 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Отметим, что главный тренер «шмелей» Томас Тухель не взял 24-летнего футболиста на первую игру с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Читайте также:
«Еще никогда Месси не играл так плохо». Что говорят о разгроме «Барселоны»