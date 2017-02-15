Павел Якушевский: Перкинс моментально влился в коллектив

Чемпион Европы в велоспорте на треке Павел Якушевский рассказал о том, как влился в коллектив российских спринтеров двукратный чемпион мира в велоспорте на треке Шейн Перкинс.

- Шейн провел с нашей командой пятинедельный совместный сбор в Америке, готовясь к этапам Кубков мира, и моментально влился в наш дружный коллектив. Он очень открытый для общения и веселый парень, - сообщил Якушевский «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что бронзовый призер Олимпиады 2012 года по велоспорту австралиец Шейн Перкинс будет выступать за Россию на международных турнирах.