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Иван Данильянц: Принято решение отпустить Григорьева и Эзатолахи в аренду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал информацию о том, что Максим Григорьев и Саид Эзатолахи отданы в аренду в другие клубы.

– На их позиции у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем больше. Не совсем правильно держать игроков и не давать им играть. Например, Григорьев хочет восстановить свою былую форму, которая была до травмы. Принято решение отпустить их, чтобы они получали практику. Мы ждем этих футболистов летом, – сказал Данильянц.

Напомним, что Эзатолахи продолжит карьеру в «Анжи», Григорьев – в «Оренбурге».

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