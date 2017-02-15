Месси отменил поездку в Египет после разгрома «Барселоны» в Париже
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отменил запланированную поездку в Египет после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Сегодня аргентинский футболист хотел посетить благотворительное мероприятие в Каире, посвященное кампании по борьбе с гепатитом C.
Месси планировал вылететь в Египет сразу из столицы Франции, но изменил планы и вместе с командой вернулся в Барселону, чтобы немедленно приступить к тренировкам.
Напомним, «Барселона» проиграла «ПСЖ» на выезде со счетом 0:4.
Матч
Голы
Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция