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Месси отменил поездку в Египет после разгрома «Барселоны» в Париже

Источник:  Sport.esКомментарии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отменил запланированную поездку в Египет после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сегодня аргентинский футболист хотел посетить благотворительное мероприятие в Каире, посвященное кампании по борьбе с гепатитом C.

Месси планировал вылететь в Египет сразу из столицы Франции, но изменил планы и вместе с командой вернулся в Барселону, чтобы немедленно приступить к тренировкам.

Напомним, «Барселона» проиграла «ПСЖ» на выезде со счетом 0:4.

Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция


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