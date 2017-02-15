Татьяна Акимова: У меня сохраняется неуверенность при стрельбе стоя

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

- По дистанции шла хорошо и подход к рубежу у меня получался хорошим. Единственное, стоя я стреляла не в своем режиме, пыталась выцеливать и сбилась. Это стало главной ошибкой. У меня сохраняется неуверенность при стрельбе стоя, поэтому начала выцеливать, - цитирует Акимову ТАСС.

Добавим, что индивидуальную гонку на чемпионате мира выиграла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Второй стала чешка Габриэла Коукалова.





