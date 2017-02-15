Татьяна Акимова: У меня сохраняется неуверенность при стрельбе стоя
Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
- По дистанции шла хорошо и подход к рубежу у меня получался хорошим. Единственное, стоя я стреляла не в своем режиме, пыталась выцеливать и сбилась. Это стало главной ошибкой. У меня сохраняется неуверенность при стрельбе стоя, поэтому начала выцеливать, - цитирует Акимову ТАСС.
Добавим,
что индивидуальную гонку на чемпионате
мира выиграла немецкая биатлонистка Лаура
Дальмайер. Второй стала чешка
Габриэла Коукалова.
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