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Тимофей Калачев: Завтра у «Ростова» будет соответствующий настрой

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился ожиданиями от матча Лиги Европы со «Спартой».

– Первый раз играете весной в еврокубках. Какие ожидания?
– Мы готовились к этим играм. Подходим в хорошем состоянии. Будет сложно, все-таки это еврокубки. Для нашей команды все матчи важны, тем более нас ждут матчи на выбывание. Чем дальше пройдем, тем сильнее обрадуем наших фанатов. Думаю, что завтра должен будет соответствующий настрой, – сказал Калачев.

Голосование: Как завершится матч «Ростов» – «Спарта»?

Матч

Ростов - Спарта

Место и дата

16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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