Рамазан Эмеев: Победа над Митрионом необходима Федору Емельяненко
Чемпион М-1 в среднем весе Рамазан Эмеев считает, что Федор Емельяненко досрочно победит Мэтта Митриона.
«Думаю, Федор должен показать хороший бой и выиграть досрочно. Это победа ему очень необходима. Чтобы не повторилась ситуация, как в бое против Мальдонадо, нужно по возможности пытаться бороться. У Феди это очень хорошо получается. В партере он классно добивает соперника. Думаю, надо включить весь арсенал в ход и не забывать про борьбу», - сказал Эмеев «Советскому спорту».
Напомним, что бой Емельяненко — Митрион состоится 19 февраля на турнире Bellator 172.
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