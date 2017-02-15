Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова5:7, 6:2, 2:6Цибулкова
Хоккей  Трактор2 : 1Металлург
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Теннис  Кербер- : -Касаткина
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рамазан Эмеев: Победа над Митрионом необходима Федору Емельяненко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион М-1 в среднем весе Рамазан Эмеев считает, что Федор Емельяненко досрочно победит Мэтта Митриона.

«Думаю, Федор должен показать хороший бой и выиграть досрочно. Это победа ему очень необходима. Чтобы не повторилась ситуация, как в бое против Мальдонадо, нужно по возможности пытаться бороться. У Феди это очень хорошо получается. В партере он классно добивает соперника. Думаю, надо включить весь арсенал в ход и не забывать про борьбу», - сказал Эмеев «Советскому спорту».

Напомним, что бой Емельяненко — Митрион состоится 19 февраля на турнире Bellator 172.

Насколько хорошо ты знаешь Федора Емельяненко? Тест от «Советского спорта»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шаблий: Федору нужно пользоваться своими борцовскими навыкамиРоссийский боец смешанного стиля Александр Шаблий считает, что для победы над Мэттом Митрионом Федору Емельяненко нужно использовать борцовские навыки.Бекбулат Магомедов: Митрион не опасен для Федора ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля Бекбулат Магомедов, выступающий в американской лиге WSOF – о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Илья Щеглов: Хочу видеть такого Емельяненко, который побеждает, благодаря своему интеллектуРоссийский боец смешанного стиля Илья Щеглов — о предстоящем поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, который состоится на турнире Bellator 172.M-1 Challenge 75. Самсонидзе проведет бой против МестоеваНа турнире M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве, Нико Самсонидзе (Германия, 2-0) сразится с Абубакаром Местоевым (Россия, 3-0).Вадим Немков: У Федора Емельяненко по-прежнему хорошие скорость и реакцияРоссийский боец смешанного стиля Вадим Немков — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172.Мэтт Митрион: Хочу ожесточенную битву с Емельяненко, которая войдет в историю ММААмериканский боец смешанного стиля Мэтт Митрион, который в это воскресенье выйдет в «клетку» против россиянина Федора Емельяненко, не может определиться чего хочет больше: ожесточенную битву или быструю победу нокаутом.UFC бьет рекорды. В феврале организация уволила 31 бойца, в том числе россиянку Милану ДудиевуАмериканская промоутерская компания UFC решила почистить свой ростер бойцов. В феврале организация уволила уже 31 бойца. Это рекорд для промоушена.Брок Леснар завершил карьеру в ММА и возвращается в рестлингБывший чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний Брок Леснар уведомил организацию в том, что больше не будет выступать в поединках по правилам ММА.Бой Нурмагомедов — Фергюсон будет судить Херб ДинИзвестный рефери Херб Дин обслужит поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта.Россиянин Михаил Царев проведет поединок против польского бойца Петра Штрауса18 февраля известный российский боец Михаил «Одинокий волк» Царёв из Новосибирска выступит на турнире ACB 53 в Польше.Сарнавский и Василевский выступят на турнире ACB 57 в Москве15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57, в главном бою которого чемпион организации в легчайшем весе Магомед Магомедов проведет реванш против Петра Яна.Турал Рагимов: Для Митриона большой плюс, что бой с Федором пройдет в «клетке»Азербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов — о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Насколько хорошо ты знаешь Федора Емельяненко? Тест от «Советского спорта»Насколько хорошо ты знаешь Федора Емельяненко? Тест от «Советского спорта»До боя Федор Емельяненко – Мэтт Митрион остается всего несколько дней. Предлагаем Вам пройти тест, посвященный российскому бойцу.Аскар Аскаров: Я вырос на боях Федора ЕмельяненкоЧемпион лиги ACB в наилегчайшем весе Аскар Аскаров (8-0) — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом.Альберт Дураев: Самбо Федора «не прокатит». Закончились временаРоссийский боец смешанного стиля Альберт Дураев не верит в победу Федора Емельяненко над Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172.Федор Емельяненко объявил о проведении первенства мира по ММАС 23-24 февраля впервые в истории смешанного боевого единоборства (ММА) пройдет первенство мира среди юношей 16-17 лет. Соревнования пройдут в Ярославле в КСК «Вознесенский».Американцы считают, что Митрион победит Емельяненко19 февраля в Сан-Хосе (США) на турнире Bellator 172 состоится поединок Федора Емельяненко и Мэтта Митриона.Яна Куницкая: Мне кажется, что основная проблема Федора заключается в его подготовкеРоссийская девушка-боец ММА Яна Куницкая считает, что бой Федор Емельяненко — Мэтт Митрион получится интересным.Салимгерей Расулов: Емельяненко надо уверенно сделать то, что умеет лучше всех – выиграть досрочно и красивоБывший чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов считает, что Федор Емельяненко является фаворитом в поединке против Мэтта Митриона.Штырков встретится с Уоллесом, Айвел травмированСоперник российского бойца Ивана Штыркова Гилберт Айвел получил травму и не сможет выйти в ринг 18 февраля в Челябинске.
Главные новости
Биатлон
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Коукалова – вторая
Футбол
Роман Зозуля: Если есть возможность вернуться в «Днепр», готов идти туда пешком
Велотрек
Сергей Ковпанец: Перкинс достоин быть в сборной России
Футбол
Диего Коста согласовал с «Челси» новый контракт
Теннис
Павлюченкова проиграла Цибулковой во втором круге турнира в Катаре
Биатлон
Дальмайер выиграла малый хрустальный глобус и повторила рекорд Туры Бергер
Футбол
Жозе Моуринью: Думаю, у мамы Погба большие неприятности, ей будет очень тяжело (видео)
Футбол
Месси отменил поездку в Египет после разгрома «Барселоны» в Париже
Футбол
Подольски продолжит карьеру в Японии
Футбол
Иван Данильянц: Боль не оставляет Джанаева
все новости
Мэтт Митрион
Мэтт Митрионвсе новости
Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Рамазан Эмеев
Рамазан Эмееввсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства