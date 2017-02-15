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Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Коукалова – вторая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Коукалова – вторая
Источник: Reuters

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер выиграла свое третье золото на чемпионате мира в Хохфильцене.

Дальмайер, возглавляющая общий зачет Кубка мира, допустила только одну ошибку в стрельбе - на первом огневом рубеже. По ходу дистанции 15-километровой индивидуальной гонки Лаура смогла опередить чешку Габриэлу Коукалову, у которой также один промах.

Тройку призеров неожиданно замкнула итальянка Алексия Рунгальдер.

Ранее Лаура Дальмайер выиграла в Хохфильцене золотые медали в смешанной эстафете и гонке преследования , а также серебро в спринте.

Отметим, что пятое место заняла Екатерина Аввакумова - россиянка, ныне выступающая за сборную Южной Кореи. Российские биатлонистки не справились со стрельбой и не смогли побороться за призовые места.

Завтра в 16:30 в Австрии стартует мужская индивидуальная гонка (20 километров). 

«Советский спорт» провел текстовую трансляцию сегодняшнего старта.

Биатлон. Чемпионат мира

Хохфильцен, Австрия

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 41.30,1 (1 промах).
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — +24,7 (1).
3. Алексия Рунгальдер (Италия) +1,45,6 (0)
4. Мари Лаукканен (Финляндия) + 1.56,8 (1).
5. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) +2.03,6 (0).
6. Сюзан Данкли (США) +2.06,8 (2).
7. Марен Хаммершмидт (Германия) +2.27,5 (2).
8. Ванесса Хинц (Германия) +2.45,5 (2).
9. Юлия Джима (Украина) +2.46,1 (2).
10 Елена Пидгрушная (Украина) +2.54,6 (2).
26. Ольга Подчуфарова (Россия) +4.03,0 (2)…
42. Ирина Старых (Россия) +5.11,2 (3)…
51. Татьяна Акимова (Россия) +6.12,3 (5)…
71. Светлана Слепцова (Россия) +7.53,7 (5).

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