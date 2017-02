Жозе Моуринью: Думаю, у мамы Погба большие неприятности, ей будет очень тяжело (видео)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» ответил на вопросы журналистов.

В частности, португальский специалист порассуждал о том, каково будет маме полузащитника Поля Погба, у которой есть еще один сын – Флорентен, выступающий за французский клуб.

«Думаю, у мамы Погба большие неприятности. Конечно, ей, как женщине, будет очень тяжело. Поль говорил мне, что его мама хочет ничьи, но на следующей неделе один из ее сыновей будет грустить, а другой выйдет в следующую стадию Лиги Европы.

Повторюсь, эта игра будет непростой только для нее. Что касается Поля и Флорентина, то они будут наслаждаться матчем. Они оба мотивированы, а это очень хорошо», – сказал португалец, слова которого приводит Goal.

"I know their mother wants a draw!"



Jose Mourinho on the prospect of @PaulPogba v brother Florentin... pic.twitter.com/mfZF0pRj3r