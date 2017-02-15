Светлана Слепцова: Желание участвовать в этапах Кубка мира еще есть

Российская биатлонистка Светлана Слепцова прокомментировала свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.

- Желание участвовать в этапах Кубка мира еще есть. Сейчас у нас будет перерыв перед этапом в Корее, так что будет время восстановиться. Дома я уже не была с прошлого года, хочется туда вернуться, - передает слова Слепцовой ТАСС.

Добавим, что индивидуальную гонку на чемпионате мира выиграла немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер. Второй стала чешка Габриэла Коукалова.