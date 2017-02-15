Мирча Луческу: Не вижу никаких причин, чтобы «Зенит» не был максимально готов к игре с «Андерлехтом»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

– Можете подвести итоги подготовки и рассказать о сборе, который толком никто не видел?

– К сожалению, пришлось отказаться от третьего сбора, который должен был пройти в Турции. Там должны были быть серьезные соперники, но в этой ситуации мы, естественно, туда не поехали. Но мы нашли хороший центр, центр сборной Бельгии. Тренировались пять дней в хороших условиях. Не вижу никаких причин, чтобы команда не была максимально готова к завтрашней игре.

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– Вы ждете, что завтра на поле будут оба румына – и Кипчу, и Станчу?

– Они очень хорошо выглядят, и я не вижу причин, по которым бы они завтра не сыграли в основном составе в матче Лиги Европы. В составе «Андерлехта» есть и другие хорошие игроки – и Бруно, и Ханни, и тот же Капель, которые могут заменить румынов. Они все футболисты высокого уровня и неизвестно, кто завтра выйдет на поле.

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– Вы выигрывали Кубок УЕФА, сейчас выступаете в Лиге Европы. Можете сравнить эти турниры?

– Оба соревнования – очень высокого уровня. И там, и там выступают высококачественные футболисты. Единственное, сейчас Лига Европы находится в лучших финансовых условиях, поэтому, наверное, стало интереснее, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча пройдет в Бельгии 16 февраля и начнется в 23:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.