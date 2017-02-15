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Бранислав Иванович: Я сделал все, чтобы адаптироваться к «Зениту»

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

– Мы видели вас на сборах на двух позициях – центральньного защитника и правого. У вас есть предпочтение по тому, на какой позиции играть?
– Могу сказать, что я жду матча и за это время я сделал все, чтобы адаптироваться к команде. Надеюсь, завтра нас ждет хорошая игра.

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– Кого вы можете выделить в атаке «Андерлехта»?
– Мы смотрели три последних матча бельгийцев. Серьезная, атакующая команда. У нее есть футболисты, которые могут создавать преимущество. Мы знаем, что у них есть забивные форварды и нам нужно обратить на это внимание, чтобы добиться нужного результата.

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– Мистер Луческу уже побеждал в Лиге Европы. Как вы считаете, поможет ли этот опыт в работе с «Зенитом»?
– Обычно игроки не говорят на пресс-конференциях о тренерах. Надеюсь, мы вместе добьемся успеха. «Зенит», как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире, – приводит слова Иванович официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча пройдет в Бельгии 16 февраля и начнется в 23:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

Матч

Андерлехт - Зенит

Место и дата

16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Андерлехт» – «Зенит»?

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