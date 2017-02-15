Дальмайер выиграла малый хрустальный глобус и повторила рекорд Туры Бергер

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала первой обладательницей Малого хрустального глобуса в текущем сезоне.

Лаура получила Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. Она выиграла все три таких старта в сезоне, сегодня став чемпионкой мира в данной дисциплине.

Также немка лидирует в общем зачете Кубка мира, опережая Габриэлу Коукалову.



Также Дальмайер повторила рекорд норвежки Туры Бергер по количеству медалей чемпионатов мира, завоеванных подряд.

Ранее на чемпионате мира в Хохфильцене Дальмайер ранее выиграла два золота – в смешанной эстафете и гонке преследования, а также серебро в спринте.

На предыдущем мировом первенстве в Холменколлене Лаура завоевала пять медалей подряд (золото в пасьюте, серебро в масс-старте, а также бронзовые награды в спринте, индивидуальной гонке и эстафете).



