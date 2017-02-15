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Павлюченкова проиграла Цибулковой во втором круге турнира в Катаре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в рамках второго круга турнира в Дохе уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой.

Встреча, которая длилась 2 часа 16 минут, завершилась со счетом 5:7, 6:2, 2:6.

За это время представительница РФ отыграла 5 брейк-пойнтов из 10 и сделала 4 брейка.

Отметим, что следующей соперницей Цибулковой станет либо Барбора Стрыцова из Чехии, либо австралийка Саманта Стосур.

Матч

Павлюченкова А. (Россия) - Цибулкова Д. (Словакия) - 5:7, 6:2, 2:6

Место и дата

15 февраля 15:30, , Онлайн-трансляция

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